Galatasaray, Kopenhag karşısında vazgeçmedi! Devler Ligi'nde 24 yıl sonra bir ilk...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken 24 yıl sonra bir ilke imza attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11’ine göre Kopenhag karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Tete’nin yerine Hakim Ziyech’e görev verdi.

HAKİM ZİYECH İLK KEZ 11’DE

Galatasaray yeni transferlerinden Hakim Ziyech, Kopenhag maçına 11’de başladı. Sarı-kırmızılılar ile ilk karşılaşmasına Samsunspor karşısında çıkan Ziyech oyuna sonradan dahil olup, asist de yapmıştı. Faslı futbolcu, Kopenhag müsabakasıyla ilk 11’de görev aldı.

ZAHA YEDEK SOYUNDU

Galatasaray, Kopenhag maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile çıktı. Yedeklerde ise Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Tete, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu bekledi.

TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

Galatasaray taraftarı, RAMS Park’ta oynanan Kopenhag karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. İç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurdu. Taraftarlar, mücadele öncesinde tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırladı.

BOEY, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın sağ beki Sacha Boey, Kopenhag maçıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü kaydetti. Mücadelenin 86. dakikasında sahneye çıkan Boey, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının ilk golünü kaydetti.

23 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde gol sevinci yaşadı. Karşılaşmaya 11’de başlayan Sacha Boey 90 dakika sahada kaldı.

TETE'NİN İLK GOL SEVİNCİ

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Tete, Kopenhag maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

23 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 88. dakikasında uzaktan yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve takımının ikinci golünü attı.Bu sezon takıma katılan Tete, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini de yaşamış oldu. Mücadeleye yedek başlayan Brezilyalı futbolcu, 59. dakikada Mertens’in yerine oyuna girdi.

ZAHA ASİST YAPTI

Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Zaha, Tete'nin golünde soldan çizgiye inerek iyi bir ortayla Brezilyalı oyuncuya asist yaptı.

24 YIL SONRA İLK KEZ

Kopenhag filelerini 86 (Boey) ve 88'inci (Tete) dakikalarda havalandıran Galatasaray, Kasım 1999'da Milan'ı 3-2 mağlup ettiği maçtan bu yana ilk kez bir Avrupa kupası karşılaşmasının 85'inci dakikasından sonra iki gol attı.

ÜÇÜNCÜ KEZ 2 FARKTAN DÖNDÜ

Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez iki farklı geri düştüğü bir maçta mağlup olmaktan kurtuldu.

2-2 vs Kopenhag (Eylül 2023)

3-2 vs Real Madrid (Mart 2001)

2-2 vs Hertha (Eylül 1999)