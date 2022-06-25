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Konyaspor'dan stoper transferi! Abdülkerim Bardakçı'nın yerine...

#Transfer#Konyaspor#Kahraman Demirtaş
Konyaspordan stoper transferi Abdülkerim Bardakçının yerine...

Abdülkerim Bardakçı'yı Galatasaray'a gönderen İttifak Holding Konyaspor, 28 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı’nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından boşalan stoper mevkisine Kahraman Demirtaş’ı transfer ederek takviye yaptı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Kahraman Demirtaş kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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Belçika takımlarından RCS Verviers alt yapısında yetişen Kahraman, Süper Lig’de son olarak Göztepe forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Kahraman Demirtaş, 2021-2022 sezonunda 23'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Konyaspordan stoper transferi Abdülkerim Bardakçının yerine...

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#Transfer#Konyaspor#Kahraman Demirtaş

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