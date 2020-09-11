Konyaspor'dan forvet transferi! Sokol Cikalleshi imzayı attı

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Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

İttifak Holding Konyaspor’umuz santrafor mevkisinde forma giyen Sokol Cikalleshi ile anlaştı.

Sokol Cikalleshi, sponsorumuz Medicana Konya Hastanesi’nde bu sabah yapılan sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2 yıllığına kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ve yeni transferimiz Sokol Cikalleshi katıldı.

Kariyerinde 303 maça çıkan Cikalleshi bu müsabakalarda 92 kez gol atmayı başardı. Sokol Cikalleshi 35 kez forma giydiği Arnavutluk Milli Takımında 7 gole imza attı.

Yeni transferimiz Cikalleshi, kulübümüzde 17 numaralı formayı giyecek.

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