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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 19:28 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

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Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Şut çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

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