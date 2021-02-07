Konyaspor'da İsmail Kartal'dan istifa sinyali

Karşılaşmada galibiyeti daha çok isteyen tarafın Beşiktaş olduğunu belirten Kartal, "Maça dengeli başladık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü ele aldık ama sonrasında Beşiktaş yine oyunu dengeledi. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen bu maçı daha çok istedi. Ortaya bir irade koydu." dedi.

Alınan kötü sonuçların ardından yönetimin yolları ayırmak istemesi durumunda saygı duyacağını belirten Kartal, "Ben burada bir karar alabilecek durumda değilim ama yönetim bir karar alırsa saygı duyarım" diye konuştu.

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