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Futbol
DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

Konyaspor'da Guilherme 4 hafta sahalardan uzak kalacak

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Konyaspor'da Guilherme 4 hafta sahalardan uzak kalacak
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İttfak Holding Konyaspor'un Brezilyalı sol beki Guilherme Sitya'nın sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Süper Lig'in 28. haftasında, Konyaspor'un evinde 2-2 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 30 yaşındaki Guilherme Sitya'nın, yapılan kontrollerinde sağ üst arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Guilherme Sitya'nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adalesinde (hamstring) grade 2A ( 2'nci derece) zarda ve kasta yırtık ile kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyonu 4 hafta sürecektir" denildi.

Yeşil-beyazlı ekipte Gençlerbirliği maçında sakatlanan Hurtado'nun da sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklanmıştı.

 

Konyasporda Guilherme 4 hafta sahalardan uzak kalacak

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