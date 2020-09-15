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Futbol
Haber Giriş: 15.09.2020 - 21:12 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

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Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve koşunun ardından yapılan açma, germe hareketleriyle sona erdi.

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