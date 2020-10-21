Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve topla oyunla deva eden idman, taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Marin Anicic, Amir Hadziahmetovic ve Volkan Fındıklı katılmazken, Uğur Demirok takımdan ayrı fizyoterapist Arif Yıldırım gözetiminde çalıştı