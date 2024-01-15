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Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi! Resmen açıklandı...

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#Konyaspor#Anadolu Kulüpleri#Fahrudin Omerovic
Konyasporda Fahrudin Omerovic dönemi Resmen açıklandı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 13:10

Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Fahrudin Omerovic ile anlaştı. Yeşil-beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi.

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Konyaspor’da 7-1’lik Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hakan Keleş’le yollar ayrılmıştı.

Ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan yeşil-beyazlı kulüp, 2014/2015 ve 2018/2019 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman’ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Bosna Hersek doğumlu 63 yaşındaki Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır."

Konyasporda Fahrudin Omerovic dönemi Resmen açıklandı...

Fahrudin Omerovic daha önce İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor'da antrenör olarak görev yaptı.

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#Konyaspor#Anadolu Kulüpleri#Fahrudin Omerovic

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