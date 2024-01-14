Halil Umut Meler, saldırı olayından sonra ilk kez düdük çaldı

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Trendyol Süper Lig'de bugün İstanbulspor ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren maçta hakem Halil Umut Meler, saldırı olayından sonra ilk kez görev yaptı.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka öncesinde yardımcılarıyla ısınmaya çıkan Halil Umut Meler, taraftarlardan tarafından alkışlanırken, bazı futbolcular yanına giderek kendisine sarıldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ardından Meler'i tribüne çağıran taraftarlar, tecrübeli hakemle fotoğraf çektirdi.

Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.