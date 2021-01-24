MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKonyaspor TD İsmail Kartal: "Kazanmaya yakın olan taraf bizdik..."
GeriFutbol Konyaspor TD İsmail Kartal: "Kazanmaya yakın olan taraf bizdik..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Konyaspor TD İsmail Kartal: "Kazanmaya yakın olan taraf bizdik..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konyaspor TD İsmail Kartal: "Kazanmaya yakın olan taraf bizdik..."
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Kazanmaya yakın olan taraf bizdik. İyi mücadele ettik ancak berabere kaldık." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımın son haftalarda yükselişte olduğuna dikkati çekti.

Antalyaspor'un savunma ağırlık bir futbol oynadığını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Oyunu savunma üzerine kurup, önde çok hızlı oyuncuları var, boş alan yakaladıklarında da sonuç almak isteyen bir takım. Bunun böyle olduğunu biliyorduk. Hafta içi iyi çalıştık. Özellikle duran topların birçoğunda başarılı olduk. Direkten dönen toplarımız var. İstediğimiz golü bulamadık sadece. Bu tip takımları açmak kolay değil. Kalabalık savunmayla bizi çok iyi perdelediler. Oyuncularım gol atmak için, kazanmak için çok zorladı, çok uğraştı."

Konyaspor 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)
Konyaspor 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)

Kartal, disiplinli bir oyun sergilediklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Sonuçta bu tip takımlara karşı kazanamıyorsanız, en azından kaybetmeyeceksiniz. İyi mücadele ettik ve 1 puan aldık. Kazanmak için sahaya çıktık. Sonuçta kazanabilirdik. Kazanmaya yakın olan taraf bizdik. İyi mücadele ettik ancak berabere kaldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Konyaspor TD İsmail Kartal: Kazanmaya yakın olan taraf bizdik...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle