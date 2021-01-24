Konyaspor 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)
Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı.
Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor, Konya'da karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca karşılaşmadan gol sesi çıkmazken maç 0-0 sona erdi.
5 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, üst üste 2. beraberliğini alırken puanını 26 yaptı. 4 maçtır kazanamayan Konyaspor'un puanı ise 23 oldu.
İttifak Holding Konyaspor 0 - 0 Fraport TAV Antalyaspor
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Metin, Bilal Gölen
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. 85 Oğuz Kağan Güçtekin), Ömer Ali Şahiner (Dk. 85 Shengelia), Musa Çağıran (Dk. 72 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 46 Bytyqi), Kravets
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90 1 Serdar Gürler), Fredy, Amilton (Dk. 87 Sam), Jahovic (Dk. 73 Orgill)
Sarı kartlar: Dk. 30 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 69 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)
MAÇTAN POZİSYONLAR (İLK YARI)
Süper Lig'in 21. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
34. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında, Hakan Özmert'in ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta çıktı.
40. dakikada Kravets'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kurtardı.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve ilk yarı 0-0 tamamlandı.
MAÇTAN POZİSYONLAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direği sıyırarak auta çıktı.
60. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına pasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Skubic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
64. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan topu tek hamlede kurtardı.
90. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşma 0-0 berabere bitti.
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