MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKonyaspor, stoper Adil Demirbağ'ı transfer etti
GeriFutbol Konyaspor, stoper Adil Demirbağ'ı transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 20:15 | Son Güncelleme:

Konyaspor, stoper Adil Demirbağ'ı transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konyaspor, stoper Adil Demirbağ'ı transfer etti
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında stoper Adil Demirbağ ile anlaştı.

22
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kulüpten yapılan açıklamada, Adil Demirbağ ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncunun 4 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, "Adil Demirbağ, sponsorumuz Medicana Konya Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Bucaspor, Karagümrük ve Adana Demirspor'da forma giyen 22 yaşındaki stoper, profesyonel lig kariyerinde 126 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti." denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle