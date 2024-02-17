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Konyaspor önünde yepyeni bir Beşiktaş! İdeal kadrosuyla sahaya çıkacak

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Konyaspor#Süper Lig
Konyaspor önünde yepyeni bir Beşiktaş İdeal kadrosuyla sahaya çıkacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 07:00

Siyah beyazlılar pazartesi günü seyircisi önünde takviye edilmiş ideal kadrosu ile sahada olacak. Aboubakar’ın dönüşüyle birlikte çift forvete geçecek olan Santos’un Kamerunlu golcü ile Semih’i yanyana oynatması bekleniyor. Yerlide Mert ve Semih’in yeri garanti. 3. isim ise sağ bekte Onur-Svensson, stoperde Talha-Colley tercihine göre netleşecek. Joe Worral’ın yanı sıra diğer yeni transfermer Al Musrati ile Ernest Muci de taraftarın önünde ilk sınavlarına pazartesi ligde çıkacak.

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Bu sezon üst üste gelen sakatlıklar, kadro dışı kararı ve Afrika Kupası nedeniyle kadro konusunda büyük sıkıntı çeken Beşiktaş, yeni transferleriyle Konyaspor önüne yepyeni bir kimlikle çıkmaya hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez ideal 11’i ile sahaya çıkmaya hazırlanan siyah beyazlılarda teknik direktör Santos’un pazartesi günü sahaya süreceği kadroda kalede Mert’in yeri garanti. Sağ bekte ise Portekizli çalıştırıcı Onur ile Svensson arasında bir tercih yapacak.

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YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Stoperde yeni transfer Joe Worral’ın partneri ya Colley olacak ya da Tayyip Talha. Afrika Kupası için takımdan ayrıldığından bu yana sol bekte eksikliği ciddi olarak hissedilen Arthur Masuaku pazartesi günü formasına kavuşuyor. Kayseri’de ikinci yarıda şans bulan Al Musrati de 11’de ilk sınavına seyircisi önünde çıkacak. Libyalı oyuncunun yanında Gedson şans bulacak. Orta sahanın sağında Rashica, solunda Ernest Muci’nin görev yapması bekleniyor.

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ÇİFT SANTRFORLU KARTAL SAHADA

Kadro dışı bırakılmasının ardından affedilen, Afrika Kupası’nda yaşadığı sakatlığı da atlatan Aboubakar da Konya mücadelesiyle birlikte formasına kavuşacak. Kamerunlu golcünün dönüşüyle son dönemin formda ismi Semih Kılıçsoy’u kesmek ya da bölgesine değiştirmek istemeyen Santos, takımını çift santrfor ile sahaya sürmeyi planlıyor. Mert ve Semih’in ardından sahaya çıkacak 3. yerli ise antrenman performanslarına göre Onur ya da Tayyip Talha olacak.

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#Beşiktaş#Konyaspor#Süper Lig

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