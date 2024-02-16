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Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'in lisansı donduruldu!

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#Beşiktaş#Amir Hadziahmetovic#TFF
Beşiktaşta Amir Hadziahmetovicin lisansı donduruldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 14:14

Trendyol Süper Lig'de tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlıların TFF'ye verdiği oyuncu listesinde Amir Hadziahmetovic yer almadı.

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, rakibini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Pazartesi günkü maç için çalışmalarını sürdüren siyah - beyazlılarda ayrıca sıcak gelişmeler de yaşanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonuna kadro listesi veren Beşiktaş'ta yabancı futbolculardan hangi isme yer verilmeyeceği merak konusu olmuştu.

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LİSANSI DONDURULDU

Siyah - beyazlıların TFF'ye bildirdiği listede geçtiğimiz haftalarda ciddi bir sakatlık geçiren Amir Hadziahmetovic'in adı yer almadı. Bosnalı orta saha oyuncusunun lisansı donduruldu.

Beşiktaşta Amir Hadziahmetovicin lisansı donduruldu

Deneyimli orta saha oyuncusu sol diz ön çapraz bağlarından bir sakatlık geçirmiş ve ameliyat edilmişti.

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Beşiktaş'ın bildirdiği liste şu şekilde;

Beşiktaşta Amir Hadziahmetovicin lisansı donduruldu

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#Beşiktaş#Amir Hadziahmetovic#TFF

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