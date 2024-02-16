Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'in lisansı donduruldu!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, rakibini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Pazartesi günkü maç için çalışmalarını sürdüren siyah - beyazlılarda ayrıca sıcak gelişmeler de yaşanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonuna kadro listesi veren Beşiktaş'ta yabancı futbolculardan hangi isme yer verilmeyeceği merak konusu olmuştu.

LİSANSI DONDURULDU

Siyah - beyazlıların TFF'ye bildirdiği listede geçtiğimiz haftalarda ciddi bir sakatlık geçiren Amir Hadziahmetovic'in adı yer almadı. Bosnalı orta saha oyuncusunun lisansı donduruldu.

Deneyimli orta saha oyuncusu sol diz ön çapraz bağlarından bir sakatlık geçirmiş ve ameliyat edilmişti.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın bildirdiği liste şu şekilde;