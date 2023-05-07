Konyaspor 2-2 Kayserispor (Maçın özeti)

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

İkinci devrenin ilk 10 dakikasında ise tam 4 gol oldu.

Kayserispor, 46. dakikada Cardoso ile öne geçerken yanıt 48. dakikada Uğurcan'dan geldi.

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde sahneye yeniden Cardoso çıktı ve durum 2-1 oldu. Son sözü ise 2 dakika sonra Soner söyledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Konyaspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor'un puanı 49, Konyaspor'un 46 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Moreno’nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Mahir kafa vuruşunu yaptı ancak top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

12. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Haberin Devamı

17. dakikada Moreno ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Pozuelo’nun dar açıdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

26. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bouchalakis’in şutuna kale önünde Soner dokundu ve topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

46. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında derin bir pasla çaprazdan savunma arkasına sarkan Mensah penaltı noktasında bulunan Cardoso'ya topu gönderdi. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşuyla top ağlarla buluştu. 0-1

48. dakikada Pozuelo’nun sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Uğurcan’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

53. dakikada Mane sol çaprazdan ceza sahasına girmeden yerden ön direğe verdiği pasa bekletmeden dokunan Cardoso meşin yuvarlağı uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu. 1-2

55. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Guilherme’nin penaltı noktasına doğru yerden gönderdiği topa vuruşunu yapan Soner meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Pozuelo, Moreno, Diouf.

Haberin Devamı

Kayserispor: Cenk, Gökhan, Hosseini, Kolovetsios, Attamah, Kemen, Emrah, Cardoso, Mensah, Mane, Thiam.