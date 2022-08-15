Canlı: Konyaspor - İstanbul Başakşehir maçı

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Konyaspor'un saha zemini nedeniyle Başakşehir maçı, Eskişehir Yeni Atatürk Stadı’nda oynanıyor.

Maçta ilk devre sonucu

Konyaspor 0-0 Başakşehir

Konyaspor'un 11'i: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Zymer, Michalak, Rahmanovic, Muhammet.

Başakşehir'in 11'i: Volkan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut, Deniz, Aleksic, Mounir, Szysz.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Konyaspor, 1990/91'den sonra hiçbir sezonun ilk iç saha karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılmadı. Deplasmandaki son sekiz maçında da gol atan İstanbul Başakşehir, daha uzun bir seriyi en son kulüp rekoru kırdığı Ekim 2018-Nisan 2019 arasındaki 11 karşılaşmalık dönemde yaşadı.

Bir İstanbul takımını konuk ettiği son Süper Lig maçında Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybeden Konyaspor, daha önceki dokuz karşılaşmada aynı sayıda mağlubiyet yaşamıştı. Yeşil-beyazlılar, en son Kasım 2019-Ocak 2020 arasındaki dönemde üst üste iki İstanbul takımına taraftarı önünde mağlup oldu. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 4-0'lık skorla mağlup eden İstanbul Başakşehir, Ekim 2020'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında 4+ gol attı. İstanbul Başakşehir, 2022/23 sezonunun ilk haftasında en fazla topla oynayan, isabetli pas yapan, isabetli şut çeken ve gol beklentisi yakalayan ekipti. Öte yandan Konyaspor ise geçen hafta lig genelinde isabetli şut çekemeyen tek takımdı.

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Konyaspor'un İstanbul Başakşehir'e Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde payı olan Zymer Bytyqi, bu sezon en üst ligde boy gösteren takımlar arasında en fazla gol katkısı verdiği rakibiyle karşılaşmaya hazırlanıyor. İstanbul Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk maçta hem gol atan hem de asist yapan Patryk Szysz, Ağustos 2015'ten bu yana İstanbul temsilcisinin formasıyla bunu başaran ilk oyuncu oldu. İstanbul takımlarını ağırladığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden İlhan Palut, bu mücadelelerdeki tek mağlubiyetini Nisan 2022'deki son randevuda Fatih Karagümrük'ten aldı.

KONYASPOR İSTANBUL BAŞAKEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Konyaspor İstanbul Başakehir maçı saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.