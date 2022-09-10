Canlı anlatım: Konyaspor Hatayspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

KONYASPOR 0-0 HATAYSPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Endri, Muhammet

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, Varga, El Kaabi

MÜCADELE ÖNCESİ BİLGİLER

Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan Hatayspor, daha sonraki üç karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı ve geçen sezonki iki randevuyu da 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Bu sezon Süper Lig'de evindeki ilk iki maçta gol yemeyen Konyaspor, kulüp tarihinde ilk kez bir sezonda iç sahadaki ilk üç karşılaşmasında kalesini gole kapatmayı hedefliyor. Süper Lig deplasmanlarındaki son 11 maçını kazanamayan ve en üst ligdeki en uzun galibiyet hasretini yaşayan Hatayspor, bu karşılaşmaların beşinde gol atamadı ve bu süreçte kalesinde toplam 30 gol gördü.

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Bu sezonun ilk beş haftasında gol yemeyen ve kulüp tarihinin en uzun iki serisinden birini yaşayan Konyaspor, Süper Lig tarihinde bir sezondaki ilk altı maçında da kalesini gole kapatan ikinci takım olmayı hedefliyor. Hatayspor ise bu sezon dış sahada gol atamayan üç takımdan biri. Süper Lig'deki son 11 maçında kalesini gole kapatamayan Hatayspor, en üst ligdeki en uzun serisini yaşıyor. Bu şekilde daha uzun seri yaşayan son iki takım, geçen sezon küme düşen Göztepe ve Çaykur Rizespor'du.

Bu sezon Süper Lig'de Hatayspor'dan daha fazla topa sahip olan ve maç başına isabetli pas yapan tek takım Alanyaspor. Konyaspor ise bu sezon kazandığı üç karşılaşmada da topla rakiplerinden daha fazla oynadı.

Aralık 2016'dan bu yana Konyaspor formasıyla üst üste dört Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu olmayı hedefleyen Muhammet Demir'in en üst lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında Hatayspor'dan daha fazla karşılaştığı tek rakibi Eskişehirspor. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde kalesine 10+ şut gelen kaleciler arasında 0 kurtarış oranına sahip olan iki isimden biri Konyaspor file bekçisi İbrahim Sehic.

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Hatayspor'un Süper Lig'de bu sezon attığı iki golde de payı bulunan Ayoub El Kaabi, Konyaspor ile oynadığı iki lig maçında da gol attı. Faslı oyuncunun profesyonel kariyerinde en az üç kez rakip olup tüm karşılaşmalarda filelerini havalandırdığı bir takım bulunmuyor.

KONYASPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Hatayspor maçı saat 17:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.