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Konyaspor - Galatasaray maçında tansiyon yükseldi! Fernando Muslera çok öfkelendi

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#Galatasaray#Konyaspor#Muslera
Konyaspor - Galatasaray maçında tansiyon yükseldi Fernando Muslera çok öfkelendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 23:09

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmada sinirler gerildi.

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Lider Galatasaray, 26. haftada konuk olduğu Konyaspor'a 2-1 yenildi ve 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 

Konyaspor'un son dakikalarda bulduğu ikinci gol sonrası büyük sevinç yaşanırken kaleci Sehic de kalesi terk ederek sarı kırmızılıların kale arkasında yaşanan sevince katıldı.

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Konyaspor kalecisi Sehic'in kendi yarı sahasından gelerek galibiyet golüne sevinmesi Muslera'yı sinirlendirirken ortalık bir anda karıştı.

Sehic'in deplasman tribününde bulunan sarı kırmızılı taraftarlara yönelik sevindiğini belirten Muslera, meslektaşına sert bir şekilde tepki gösterdi.

İki kaleci arasında kısa süreli itişme yaşanırken araya giren oyunlar ortalığı sakinleştirdi.

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#Galatasaray#Konyaspor#Muslera

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