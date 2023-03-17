Konya'da ilklerin gecesi! Galatasaray'ın serisi bitti, Konyaspor galibiyeti hatırladı

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ligde son 6 maçtır gol sevinci yaşayamayan Konyaspor'un konuğu oldu.

Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan sarı kırmızılılar, öne de geçtiği maçtan hiç beklemediği bir sonuçla ayrıldı.

Müsabakada 31. dakikada Rashica ile 1-0 öne geçen sarı kırmızılı ekip, Konyaspor'un 62. dakikada Sercan ve 90+3'te Oğulcan'la attığı gollere engel olamazken sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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REKOR SERİ BİTTİ

Galatasaray'ın bu sonuçla birlikte ligde aldığı 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya mağlup eden Galatasaray, serisini 14 maça çıkarmış ve Beşiktaş'a ait olan Süper Lig'de üst üste en çok maç kazanma rekorunu kırmıştı.

Sarı kırmızılı takım, 15 Ekim 2022'deki Kayserispor maçından bu yana ilk yenilgisini aldı.

Galatasaray'ın biten serileri:

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14 maçlık Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi

Resmi müsabakalardaki 17 maçlık galibiyet serisi

19 maçlık yenilmezlik serisi

KONYASPOR HASRETİ BİTİRDİ

İlhan Palut'un gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic'i getiren ancak gol dahi bulamayan yeşil-beyazlı ekip ise bu şansızlığını sonlandırdı

KONYASPOR 5 MAÇ SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Yeni hocası Stanojevic yönetiminde ligdeki ilk 5 maçta da gol atamayan Konyaspor, kötü seriyi sarı kırmızılı takım karşısında bozarken haftalar sonra galip gelerek hasreti bitirdi.

Süper Lig'de 600 dakika sonra ilk golünü atan Konyaspor, Galatasaray maçındaki ilk isabetli şutunda ağları havalandırırken ortaya ilginç bir istatistik daha çıktı.

3 SEZONDUR ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın Süper Lig'in son üç sezonunda da konuk olup puan alamadığı tek deplasman Konyaspor oldu.,

KONYASPOR'DAN GALİBİYET PAYLAŞIMI

Konyaspor, Galatasaray galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.