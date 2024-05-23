×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig 38. hafta Tarih ve saat belli oldu! Konyaspor Galatasaray maçı saati ve kanalı

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#Galatasaray#GS
Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman Süper Lig 38. hafta Tarih ve saat belli oldu Konyaspor Galatasaray maçı saati ve kanalı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 11:54

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonluk düğümünün çözüleceği TFF Süper Lig 38. hafta karşılaşmaları kapsamında Konyaspor, Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın saatini ve kanalını merak ediyor. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta ve kanalda? İşte Süper Lig 38. hafta Konyaspor GS maç saati...

Haberin Devamı

Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray Konyaspor karşısında galibiyeti elde etmesinin ardından şampiyonluk kupasını kaldıracak. Kritik öneme sahip karşılaşma öncesinde sporseverler ve iki takımın taraftarları merak içerisinde "Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

KONYA GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Konyaspor Galatasaray maç biletleri için henüz duyuru yapılmadı. Biletlerin 23 Mayıs Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Galatasaray#GS

BAKMADAN GEÇME!