Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig 38. hafta Tarih ve saat belli oldu! Konyaspor Galatasaray maçı saati ve kanalı

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Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray Konyaspor karşısında galibiyeti elde etmesinin ardından şampiyonluk kupasını kaldıracak. Kritik öneme sahip karşılaşma öncesinde sporseverler ve iki takımın taraftarları merak içerisinde "Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

KONYA GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Konyaspor Galatasaray maç biletleri için henüz duyuru yapılmadı. Biletlerin 23 Mayıs Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.