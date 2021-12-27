Canlı Anlatım: Konyaspor Beşiktaş Maçı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

KONYASPOR 0 - 0 BEŞİKTAŞ

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Endri Çekiçi, Amir, Bytyqi, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada orta sahada topla buluşan Josef ceza sahası sağ çaprazından içeriye giren Oğuzhan’a pasını attı. Oğuzhan’ın şutunda kaleci Sehic’in topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

29. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi’nin ortasına Soner kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada Pjanic’in ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği top kale önündeki Batshuayi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

39. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi’nin sert şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.

45. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Beşiktaş'ı konuk ettiği son Süper Lig maçını 4-1 kazanan Konyaspor, lig tarihinde rakibini üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup edemedi. Konyaspor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş, tek mağlubiyetini geçen sezon deplasmanda aldı. Sahasında oynadığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Ligde çıktığı son üç maçta puan kaybetmeyen yeşil-beyazlılar, kulüp tarihinin en uzun serisini bu sezon ikinci kez tekrarlamak istiyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi.

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Bu sezon deplasmanda oynadığı sekiz Süper Lig maçının birini kazanabilen Beşiktaş, eylül ayından bu yana dış saha galibiyeti alamıyor. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Konyaspor, bu galibiyetlerde toplam 24 gol sevinci yaşadı.

Konyaspor forveti Sokol Cikalleshi'nin Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Beşiktaş. Süper Lig'deki son maçında Hatayspor filelerine iki gol gönderen Paul-Jose M'Poku, daha önceki 24 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu, Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal. Süper Lig tarihinde Konyaspor'un başında en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör İlhan Palut.

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KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Beşiktaş'ta 5 eksik var

Ligde bu akşam Konyaspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul’dan deplasmana 4 eksikle gitti. Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N’Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı.

Umut Meraş sağ beke geçiyor

Beşiktaş'ın Milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yapacak. Tecrübeli futbolcu, Valentin Rosier’in cezalı olması ve Necip Uysal’ın da sakatlığı bulunması sebebiyle formayı devralacak. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

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Konyaspor'da önemli eksikler

Konyaspor'da zorlu maç öncesi önemli isimlerin yokluğu dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçına sınırda çıkan ve sarı kart gören Serdar Gürler ile Ahmet Çalık, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Oğulcan Ülgün'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.