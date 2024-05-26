Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan sert açıklama: Biri birinden para almakla mı yargılıyorlar?

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Süper Lig'in 38. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Tümosan Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz, nefeslerin tutulduğu karşılaşma öncesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KENDİ TOPLADIĞIMIZ PARANIN HESABINI VERMEYELİM!'

Konyaspor Yönetimi'nin Galatasaray maçı öncesinde oyuncularına ödeme yapmasıyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Korkmaz, "Kritik bir süreçteyiz, kendi içimizde para toplayıp veriyoruz. 50 tane dedikodu var. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye. Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Bunu konuşursak cevap vermiş oluruz." dedi.

29 MİLYON TL'LİK ÖDEME

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren ve Galatasaray karşısında 1 puan alması halinde ligde kalacak olan Konyaspor'da yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde yapılan toplantı sonrasında takımdaki tüm oyuncuların birikmiş olan 29 milyon TL'lik maaşını ödediği öne sürülmüştü.

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GALATASARAY BÜYÜK AVANTAJA SAHİP

Güne 3 puan farkla lider giren Galatasaray yarışta önemli bir avantaja sahip... Sarı kırmızılı ekip her ne kadar geçen hafta sahasında ezeli rakibi ve takipçisi Fenerbahçe’ye yenilmiş olsa da üç puan önde. Bu nedenle Tümosan Konyaspor deplasmanında alınacak 1 puan dahi Aslan’a 24. şampiyonluğu için yeterli olacak. Ayrıca Fenerbahçe’nin sahasında İstanbulspor’a puan kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar olacak. Öte yandan Fenerbahçe’ye ise 20. şampiyonluk için galibiyetten fazlası gerekiyor.

FENERBAHÇE’YE GALİBİYET YETMİYOR

Sahasında, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen lig sonuncusu İstanbulspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için hem bu maçta galip gelmesi hem de Galatasaray’ın deplasmanda, küme düşme korkusu yaşayan Konyaspor’a yenilmesi gerek. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda puanlar eşitlenecek ve ikili averajla (1-0, 0-0) Fenerbahçe ligi zirvede bitirecek. Her iki mücadele de 19.00’da başlayacak ve beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.