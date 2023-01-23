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Canlı anlatım | Konyaspor - Ankaragücü maçı

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#Süper Lig#Konyaspor#Ankaragücü
Canlı anlatım | Konyaspor - Ankaragücü maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 09:24

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin önemli anlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 20. haftasının kapanışında Konyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Soner, Endri, Michalak, Bytyqi, Mame Diouf.

Ankaragücü: Gökhan, Atakan, Uros, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Zahid, Tasos, Emre Kılınç, Ali Sowe.

Süper Lig'deki son 10 maçında 10 puan toplayan Konyaspor, bu sezonun ilk sekiz karşılaşmasının sadece birini kaybetmiş ve 17 puanı hanesine yazdırmıştı. Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, bu sezon üst üste iki yenilgi almadı. Süper Lig'deki son dört maçının üçünü kaybeden Ankaragücü, daha önceki 10 karşılaşmasında aynı sayıda mağlubiyet almıştı.

Bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutları %30 oranla gole çeviren Konyaspor, şu ana kadar sadece sezonun ilk yarısında oynadığı Ankaragücü karşılaşmasını isabet bulamadan tamamladı. Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçların en büyük kısmını kaybeden takım Ankaragücü. Geriye düştüğü karşılaşmalarda ise Konyaspor'dan daha fazla puan kazanan sadece iki ekip bulunuyor: Galatasaray & Giresunspor. Konyaspor'un akan oyunda attığı son beş Süper Lig golünün tamamında payı bulunan Mame Diouf, bu sezon ligdeki sekiz gol katkısını ilk 11'de çıktığı altı maçta sağladı. En üst lig kariyerinde Şubat 2021'den bu yana ilk kez geçen hafta Adana Demirspor'a kafa golü atan Uros Radakovic, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nün en fazla hava topu kazanan ismi.

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KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Konyaspor - Ankaragücü maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Konyaspor#Ankaragücü

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