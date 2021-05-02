Konyaspor 5-1 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)
Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ahmet Çalık, Cikalleshi, Bytyqi ve Shengelia kaydetti.
Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Konyaspor 5-1'lik skorla kazandı. Galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Ahmet Çalık, 64. dakikada Bytyqi, 90. dakikada Shengelia, 61 ve 85. dakikalarda ise Cikalleshi kaydetti. Karagümrük'ün tek golü ise 30. dakikada Lens'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Karagümrük'ün puanı 51'de kaldı. Konyaspor 45 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Aksel Aktaş'ın ceza sahası dışından sert şutunda, topu kaleci Sehic kontrol etti.
19. dakida Bytyqi'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Jevtovic'in ayak içiyle gelişine vurduğu top, kaleci Viviano'da kaldı.
24. dakikada Bytyqi'nin kullandığı serbest vuruşta, Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Bahattin Şimşek, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
30. dakikada konuk ekip öne geçti. Borini'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ndao'nun vuruşunda, altıpasta topa ayak koyan Lens meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
33. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan korner atışında ön direkte iyi yükselen Jevtovic, kafayla topu arkaya aşırdı.
Arka direkte Ahmet Çalık, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:
1-1.
60. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Abdüklerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda kaleci Viviano'dan dönen topu Cikalleshi ağlarla buluşturdu: 2-1
64. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topu sürükleyerek getiren Cikalleshi'nin pasında, ceza sahası içinde bulunan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
84. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Orta sahada kazandığı topu sürükleyerek getiren Abdülkerim Bardakçı'nın pasında, kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 4-1.
90 2. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 4'e çıkardı. Rahmanovic'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Shengelia, kaleci Viviano'yu çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 5-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi.
Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat, Fatih, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Efe, Aksel, Lens, Ndao, Borini.
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...