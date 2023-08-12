Konyaspor 1-1 İstanbulspor (Maçın özeti)

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Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Konyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç -1 eşitlikle sonuçlandı.

İstanbulspor, 6. dakikada İbrahim Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Konyaspor, 86. dakikada Sokol Cikalleshi ile skoru eşitledi.

İstanbulspor'da Ali Yaşar, 73. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla kırmızı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ali Yaşar, Süper Lig'de yeni sezonun ilk kırmızı kartını görmüş oldu.

79. dakikada yaşanan gerginlikte ise Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve İstanbulspor'dan Okan Erdoğan direkt kırmızı kart gördü.

İstanbulspor'un 90+3'te Emir Kaan ile kullandığı penaltıda Konyaspor kalecisi Bernardoni gole izin vermedi.

Konyaspor maçı 10 kişi, İstanbulspor ise 9 kişi tamamladı.

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Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla başladı.

KONYASPOR 1-1 İSTANBULSPOR

GOL: 6' İbrahim, 86' Cikalleshi

KIRMIZI KARTLAR: 74' Ali Yaşar, 80' Okan Erdoğan, Adil Demirbağ

İlk yarı sonucu: 0-1

İlk 11'ler

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Bruno, Muric, Yunus, Marlos, Cikalleshi

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Muammer, Loshaj, Ethemi, Ndao, Kenio, İbrahim

Maçtan dakikalar: (İlk yarı)



1. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan ceza sahasına uzun kullandığı taç atışında kale önünde seken topa Yunus kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

6. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Jackson topla kat ederek ceza alanına girer girmez penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. O noktadaki İbrahim gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı. 0-1

22. dakikada Muric’in ceza sahası önü sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

45+2. dakikada ceza alanı önü sol çaprazında topla buluşan Soner şutunda top az farkla kalenin dışıraya çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Muric’in orta şut karışımı sert vuruşunda kaleci Jensen topu çıkardı.

68. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Moreno’nun rakibini çalımlayıp dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Ali’nin Michalak’a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

80. dakikada Konyasporlu Adil ile İstanbulsporlu Okan arasında çıkan gerginliğin ardından her iki oyuncu da direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

86. dakikada Ahmet’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekti ve Cikalleshi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun kontrol edip kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. 1-1

90+2. dakikada İstanbulspor’un sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ahmet’in kafa topuna çıktığı sırada topun eline çarpması sonucu hakem Burak Pakkan penaltı noktasını işaret etti.

90+3. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Emir sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı fakat kaleci Bernardoni gole izin vermedi.