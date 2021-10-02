Konyaspor 1-1 Alanyaspor (Maç Özeti ve Golleri)

Haberin Devamı

Süper Lig 8. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konuk takımı öne geçiren golü 49. dakikada Fatih Aksoy kaydederken; ev sahibi ekibin beraberlik sayısını ise 87. dakikada Chidozie Awaziem kendi kalesine attı.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın 70. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

KONYASPOR YENİLMİYOR

Alınan bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 14'e yükseltti ve 7. sıraya yerleşti. Bu sezon ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen İttifak Holding Konyaspor ise aynı puanla 5. basamağa yükseldi.

İttifak Holding Konyaspor'un geçen sezondan bu yana sürdürdüğü yenilmezlik serisi 12 maça yükselmiş oldu. Konyaspor, geçtiğimiz sezon en son deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu.

Ligde önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlarken; İttifak Holding Konyaspor ise Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

Haberin Devamı

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1-1 AYTEMİZ ALANYASPOR (MAÇTAN DAKİKALAR)

4. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Çekiçi'nin sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kornere çeldi.

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Hassan'ın pasına hareketlenen Çekiçi'nin gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

13. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ortasında, Diedhiou topu kafayla Emre Akbaba'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Sehic'ten döndü.

29. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ceza sahasına pasında, topa iyi yükselen Diedhiou'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

48. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu:

0-1.

53. dakikada Mpoku'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in dar açıdan şutunda, top farklı şekilde auta gitti.

56. dakikada Çekiçi'nin kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle kornere çeldi.

70. Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topla buluşan Fatih Aksoy'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde oluşan karambolden faydalanan Efecan Karaca topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucu hakem Mert Güzenge, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

72. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında, Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

86. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mpoku kullandığı serbest vuruşta topu Guilherme'ye verdi. Guilherme'nin ceza sahasına ortasında Awaziem, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1

87. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında, Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesiyle direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.