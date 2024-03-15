Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika’nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, Belçika ekibini eleyerek 1 milyon Euro daha gelir elde etti.

3 ÖN ELEME GEÇEREK GRUPLARA KALDI

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Avrupa Konferans Ligi Elemeleri’nde sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente’yi eleyerek gruplara kaldı.

Elemeleri geçerek 1.65 milyon Euro gelir elde eden sarı-lacivertliler, gruplara katıldığı için 2.94 milyon Euro, kat sayı olarak da 979 bin Euro’yu kasasına koydu.

Grup aşamasında 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, galibiyet başına 500 bin Euro olmak üzere toplam 2 milyon Euro gelir elde etti.

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Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, liderlik için 650 bin Euro, son 16 turuna kaldığı için de 600 bin Euro kazandı. Son olarak Union Saint-Gilloise’yı eleyen sarı-lacivertliler, 1 milyon Euro daha elde etti.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon Avrupa Konferans Ligi’nden elde ettiği gelir şu şekilde;

ÖN ELEME TURU: 1.65 milyon euro

GRUPLARA KATILIM: 2.94 milyon euro

ÜLKE KATSAYISI: 979 bin euro

GRUPLARDA GALİBİYET GELİRİ: 2 milyon euro

GRUP LİDERLİĞİ: 650 bin euro

SON 16 TURU: 600 bin euro

ÇEYREK FİNAL: 1 milyon euro

TOPLAM GELİR: 9.8 milyon euro

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı finale yükselmesi durumunda ise 2 milyon Euro daha kasasına koyacak.



