×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe kasasını doldurdu! Dev gelir...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#UEFA Konferans Ligi#Uefa Konferans Ligi Çeyrek Final
Konferans Liginde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe kasasını doldurdu Dev gelir...
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 13:40

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ı eleyerek kasasına 1 milyon Euro daha koydu. Çeyrek finale yükselen sarı-lacivertli ekibin bu sezon Avrupa Konferans Ligi’nden elde ettiği gelir 9.8 milyon Euro’ya (343 milyon TL) ulaştı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika’nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, Belçika ekibini eleyerek 1 milyon Euro daha gelir elde etti.

3 ÖN ELEME GEÇEREK GRUPLARA KALDI

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Avrupa Konferans Ligi Elemeleri’nde sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente’yi eleyerek gruplara kaldı.

Elemeleri geçerek 1.65 milyon Euro gelir elde eden sarı-lacivertliler, gruplara katıldığı için 2.94 milyon Euro, kat sayı olarak da 979 bin Euro’yu kasasına koydu.

Grup aşamasında 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, galibiyet başına 500 bin Euro olmak üzere toplam 2 milyon Euro gelir elde etti.

Haberin Devamı

Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, liderlik için 650 bin Euro, son 16 turuna kaldığı için de 600 bin Euro kazandı. Son olarak Union Saint-Gilloise’yı eleyen sarı-lacivertliler, 1 milyon Euro daha elde etti.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon Avrupa Konferans Ligi’nden elde ettiği gelir şu şekilde;

ÖN ELEME TURU: 1.65 milyon euro

GRUPLARA KATILIM: 2.94 milyon euro

ÜLKE KATSAYISI: 979 bin euro

GRUPLARDA GALİBİYET GELİRİ: 2 milyon euro

GRUP LİDERLİĞİ: 650 bin euro

SON 16 TURU: 600 bin euro

ÇEYREK FİNAL: 1 milyon euro

TOPLAM GELİR: 9.8 milyon euro

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı finale yükselmesi durumunda ise 2 milyon Euro daha kasasına koyacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#UEFA Konferans Ligi#Uefa Konferans Ligi Çeyrek Final

BAKMADAN GEÇME!