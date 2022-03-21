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Kocaelispor öne geçtiği maçlarda 12 puan kaybetti

#Kocaelispor#Anadolu Kulüpleri#Spor Toto 1. Lig
Kocaelispor öne geçtiği maçlarda 12 puan kaybetti

Kocaelispor, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 27 maçın 5'inde öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve bu müsabakalarda tam 12 puan kaybetti.

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Spor Toto 1. Lig’de 33 puanla 15. sırada bulunan Kocaelispor, bu sezon öne geçtiği 5 maçı kazanamadı.

Yeşil-siyahlılar, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği’ni ağırladığı karşılaşmada öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Körfez ekibi, ardından Denizli deplasmanından da aynı senaryoyla sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Kocaelispor, İzmir'de karşılaştığı Altınordu mücadelesinde ise skoru 2-0'a getirmesine rağmen rakibine 3-2 kaybetti.

Sezonun ikinci yarısına girildiğinde ise 22. haftada Samsunspor’a 3-0 kaybedilmesinin ardından Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı.

Kocaelispor, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile çıkış yakalamasına rağmen sayı üstünlüğü kurduğu maçları koruma konusunda sıkıntı yaşamaya devam etti.

İstanbulspor deplasmanında son dakikada yediği golle 1-1’i kabullenen Körfez ekibi, dün akşam Gençlerbirliği oynanan müsabakada yine skoru koruyamadı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Babacar Gueye ile öne geçen yeşil-siyahlılar, 13 dakika sonra kalesinde golü gördü. Mücadelenin 1-1 tamamlanmasıyla Kocaelispor, bu sezon 5. kez öne geçtiği bir maçtan galip ayrılamadı.

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Yeşil-siyahlılar, bu süreçte tam 12 puan kaybetti.

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#Kocaelispor#Anadolu Kulüpleri#Spor Toto 1. Lig

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