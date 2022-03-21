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Kocaelispor’dan hakem isyanı

#Spor Toto 1. Lig#Kocaelispor#Anadolu Kulüpleri
Kocaelispor’dan hakem isyanı

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor’dan hakem camiasına yönelik açıklama geldi.

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Spor Toto 1. Lig’de dün Gençlerbirliği’ne konuk olan Kocaelispor, karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Kocaelispor camiası, hafta içerisinde Ankara deplasmanında Ankara doğumlu hakem atanmasına tepki gösterdi. Maç boyunca çalınan düdüklere de isyan eden Kocaelispor yönetimi, tepkilerini dile kulübün resmi sosyal medya hesabından dile getirdi.

Yapılan açıklamada; “Hafta içerisinde MHK’nın haftalık müsabaka hakemlerini açıklamasının hemen ardından TFF’ye Gençlerbirliği ile oynayacağımız müsabakanın hakeminin Ankara doğumlu olmasına istinaden yapmış olduğumuz itirazın haklı nedenlerini bugün tüm Türkiye’nin de şahit olduğunu görmekteyiz. Yine tekrarlıyoruz; Kocaelispor Kulübü camiası olarak ne lehimize, ne de aleyhimize hiçbir karar verilmesini istemiyoruz. Türkiye liglerinde görev alan her hakemden ve hakemleri müsabakalara atayan mercilerden sadece hak edene hakkının verilmesini istiyoruz. ARTIK YETER!” ifadelerine yer verildi.

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Kocaelispor’dan hakem isyanı

Kocaelispor’dan hakem isyanı

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#Spor Toto 1. Lig#Kocaelispor#Anadolu Kulüpleri

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