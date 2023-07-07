Kırkpınar’da davullar 662. kez vuruyor! Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor

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Dünya spor tarihinin kesintisiz en uzun süre yapılan organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün alt boylardaki mücadele ile start alacak. Başpehlivanlar yarın çayıra çıkarken organizasyon pazar günü final müsabakaları ile sona erecek. Edirne Belediyesi bu yıl 3 milyon TL’ye yakın ödül dağıtırken başpehlivan 1 milyon TL’lik büyük ödülün ve 22 ayar altında, 1.4 kilogramlık altın kemerin sahibi olacak.

SENEYE SADECE 32 BAŞPEHLiVAN

İlk kez Geleneksel Güreşleri Federasyonu çatısı altında gerçekleşecek olan Kırkpınar’da bir dönem de sona erecek. Önceki yıllarda olduğu gibi 40 yaşını doldurmamış tüm lisanslı güreşçiler Sarayiçi’nde çayıra çıkabilecek. Ancak gelecek yıl sadece, 7 ayaklı Yağlı Güreş Ligi’ne katılıp dereceye giren isimler Kırkpınar’da güreşme hakkına sahip olacak. 2024’te başpehlivanlıkta 32, diğer boylarda 64’er pehlivan Kırkpınar’da yer alacak.

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BUGÜN ÜCRETSiZ, SON iKi GÜN BiLETLi

Güreşlere bu yıl 53’ü baş olmak üzere 2141 pehlivan katılacak. Güreş severler bugün müsabakaları ücretsiz izleyebilecek. Bilet fiyatları yarın için 200-240, pazar içinse 260- 300 TL olarak belirlendi. Müsabakalar TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.