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Gençlerbirliği Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden yetiştirme payı alacak mı? Başkan Niyazi Akdaş: Fenerbahçe'den paramızı alamadık

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#Arda Güler#Real Madrid#Gençlerbirliği
Gençlerbirliği Arda Gülerin Real Madride transferinden yetiştirme payı alacak mı Başkan Niyazi Akdaş: Fenerbahçeden paramızı alamadık
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 21:26

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi, Fenerbahçe'yi olduğu kadar altyapısında keşfedilen Gençlerbirliği'ni de gururlandırdı. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Spor Arena'ya Arda Güler'in Real Madrid'e transferi yorumladı ve transferden yetiştirme payı alacaklarını söyledi.

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Avrupa futbolundan bugünün gündemi Arda Güler'in Real Madrid'e transferi oldu. Bugün öğleden sonra ailesiyle birlikte özel uçakla Madrid'e giden milli futbolcunun transferi de yine o saatlerde resmiyete kavuştu.

Fenerbahçe, Arda Güler'in 20 milyon euro bonservis bedeli ve azami 10 milyon euro performans bonusu karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Real Madrid ise 18 yaşındaki genç futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.

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GURURLANAN BİR DİĞER KULÜP: GENÇLERBİRLİĞİ

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması Fenerbahçe kadar altyapısında parlayıp Fenerbahçe'ye geldiği Gençlerbirliği'ni de gururlandırdı. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili Spor Arena'ya konuştu.

Arda'nın bir yıldız olacağının küçük yaşta belli olduğunu söyleyen Akdaş; "Arda Güler’in böyle bir star olacağı belliydi. İlk başlarda fiziği biraz zayıftı ama şimdi kuvvetlendi. Real Madrid’de çok büyük işler yapacak. Arda’nın Türk futbolunu çok iyi bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum." dedi.

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Gençlerbirliği Arda Gülerin Real Madride transferinden yetiştirme payı alacak mı Başkan Niyazi Akdaş: Fenerbahçeden paramızı alamadık

Gençlerbirliği altyapısında Arda gibi daha çok oyuncu olduğunu söyleyen Akdaş; "Bizde Arda gibi çok fazla oyuncu var. Onlar da inşallah zamanı gelince piyasaya çıkacaklar." diye konuştu.

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"FENERBAHÇE'DEN HENÜZ PARAMIZI ALAMADIK"

Arda'nın bonservisinin %20'sini geride kalan sezon yapılan görüşmeler ve varılan anlaşma sonucu Fenerbahçe'ye veren GENÇLERBİRLİĞİ'nde başkan Niyazi Akdaş, hem bu anlaşmayla ilgili konuştu hem de Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden yetiştirme bedeli alacaklarını söyledi.

Biz daha paramızı alamadık Fenerbahçe’den. Arda için Fenerbahçe’den 45 milyon TL alacağız demiştik. O zaman bu paranın karşılığı 2.5 milyon euro’ydu. Ama şimdi tabii kur farkı oldu. 1 milyon 300 bin eurosunu aldık. 200 bin Euro daha 4 genç futbolcu karşılığında aldık. Onları daha yollamadık ama belki onları geri alırım. Fenerbahçe Kulübü’nün taahhüdü buydu. Bunun üzerindeki para da yaklaşık 15 milyon TL Koç Grubu’ndan gelecekti ama 3’te 1’i geldi. Tabii bu arada kurlar da arttı.

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"YETİŞTİRME PAYI ALACAĞIZ"

Arda'nın Real Madrid'e transferinden yetiştirme payı alacağız. FIFA kuralları çerçevesinde Arda Güler’in 23 yaşına kadarki her transferinden yetiştirme payı alacağız.

Gençlerbirliği Arda Gülerin Real Madride transferinden yetiştirme payı alacak mı Başkan Niyazi Akdaş: Fenerbahçeden paramızı alamadık

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#Arda Güler#Real Madrid#Gençlerbirliği

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