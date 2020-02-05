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Futbol
Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR / Kırklareli,(DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 15:03,Son Güncelleme:/

Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik

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Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final ilk maçında oynanan Kırklarelispor - Fenerbahçe maçına yoğun ilgi vardı...

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final ilk maçında bugün Fenerbahçe'yi konuk eden GMG Kırklareli'de maç öncesi gerginlik yaşandı.

Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. 3 bin 750 kişi kapasiteli statta tribünlerin dolması ile stat dışında kalan taraftarlar, içeri girmek istedi. Ancak stat kapılarında görevli polisler, taraftarlara izin vermeyince iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği diğer polisler araya girerek önledi.

CANLI YAYIN | Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı
CANLI YAYIN | Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı


3 bin 750 kişilik stada 15 bine yakın bilet satıldığını iddia eden taraftarlar, Kırklarelispor yönetimine tepki gösterdi. Şehir ve takım olarak bu maç öncesinde sınıfta kaldıklarını dile getiren taraftarlar, Medipol Başakşehir maçında böyle bir şey yaşanmadığını ifade ettiler.

Fenerbahçe maçı öncesinde stat çevresinde güvenlik koridorları olmadığını dile getiren taraftarlar, ''Çocuklarımız bu maçı izlesinler diye okullarına gitmediler ama biz daha stada bile giremiyoruz. Bu çocuklar yarın bir gün bunu yaşadıkları için Kırklarelispor maçına da gelmeyecekler. Bilet aldık ama maçı izleyemedi. Bu maçı gidip televizyonda izleyeceğiz. Kırklarelispor'a destek olduk diyeceğiz'' şeklinde konuştular.


Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik

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