Kimya laboratuvarından futbol sahalarına

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Stephania Frappart bir Dünya Kupası maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçerken dün İngiltere-Senegal karşılaşmasında yardımcı hakem olarak bayrak kaldıran Kathryn Nesbitt de dünya kupalarında bir eleme maçında görev alan ilk kadın hakem olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Aynı zamanda bir kimya profesörü olan ve 10 yıldır Towson Üniversitesi’nde araştırmalarına devam eden Nesbitt hakemlikle profesörlüğün birbirine benzediği görüşünde: “Sürekli karar veriyorsunuz ve karşılaştığınız durum her zaman siyah-beyaz olmuyor. Aynı anda birden fazla datayı analiz etmek ve en iyi kararı vermek zorundasınız.”

BÖYLE ŞEYLER SADECE TV'DE OLUR SANIYORDUM

Portekiz'i sürpriz bir şekilde 2-1 yenerek gruptan çıkan Güney Kore’de en çok sevinen isimlerin başında kaleci Kim Seung-gyu geliyor... Kim grupta oynadıkları ilk iki maçta hiç kurtarış yapamadı. 0-0 biten Uruguay maçında rakip takımın iki şutu direkten dönerken 3-2 kaybedilen Gana maçında Afrikalıların kaleyi bulan tüm şutları gol oldu. Üstüne Portekiz’in de kaleyi tutan ilk şutu gol olunca Kim’in girdiği ruh halini az çok tahmin edersiniz... Sonrasında 3 şut kurtarmayı başaran Kim, omuzlarından büyük bir yük kalktığını belirterek, “Maç hiç bitmeyecek sandım. Gruptan son çıktığımızda yıl 2002’ydi, bunu TV’den izlemiştim. Genelde TV’de olan şeylerin bir parçası olmak çok güzel” diye konuştu.

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HER KUPADA VARIZ DİYE Mİ ŞÜKRETMİYORSUNUZ?

Dünya Kupası’na veda eden Kosta Rika’da Futbol Federasyonu Başkanı Rodolfo Villalobos, eleştirilere isyan etti. Villalobos “Biz Dünya Kupası’na çok sık katıldığımızdan mıdır nedir şükretmeyi bıraktık. Dünya üzerinde milli takımın saygı görmediği tek yer sanırım Kosta Rika” diye konuştu.

LUCIANA YENGE TRİBÜNDE

Arjantin'in Avustralya’yı 2-1 yendiği karşılaşmada tribünde en çok dikkat çeken isimlerden biri Luciana Salazar. Arjantin’de ünlü bir sunucu ve manken olan Salazar, 2006 Dünya Kupası’nda tanıtımını yaptığı Arjantin Milli Takımı’nı bu kez taraftar olarak takip etti. 42 yaşındaki modelin, Tangocular’ın önemli ismi Julián Alvarez’le beraber olduğu ve bu nedenle Salazar’ın Katar’da olduğu öne sürülse de iki taraf da bu iddiaları doğrulamadı.

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KATAR 2022 RUSYA'YI GEÇTİ

Hava çok sıcak, statta bira yok, Pakistan’dan taraftar getirildi-getirilmedi tartışmaları arasında Dünya Kupası’nda ilk aşama sona erdi. FIFA’nın resmi rakamlarına göre Katar’da ilk turdaki 48 maçı tribünden toplam 2.45 milyon kişi takip etti. Yine FIFA’ya göre bu rakam Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’na göre daha fazla. En çok seyirci çeken maç, Lusail Stadı’nda oynana ve 88 bin 996 kişinin takip ettiği Arjantin-Meksika karşılaşması oldu.