Kim Min-Jae geri dönüyor! Transfer planı ortaya çıktı

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Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekibiyle 33 yıl sonra unutulmaz bir şampiyonluk yaşamasının ardından bu sezon başında 50 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle son haftalarda kadroya girmekte zorlanan Güney Koreli futbolcu için sürpriz bir transfer ihtimali öne sürüldü.

SANSASYONEL TRANSFER PLANI

İtalyan basınından Il Mattino'nın haberine göre; Serie A ekibi Napoli'nin sansasyonel bir transfer planı var.

İtalyan ekibinin başarılı savunma oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

Ancak Alman devinin yıldız oyuncuyu kadrosuna yeni kattığı için bu transfere izin verip vermeyeceğinin henüz netleşmediği aktarılırken, başarılı savunmacının yedek kalması durumunda transfer olmayı tercih edeceği bilgisine yer verildi.

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TEK SORUN MAAŞI

Napoli, transferin mümkün olabileceğini düşünüyor ancak Güney Koreli savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak transferin önündeki tek engel Kim Min-Jae'nin 8,5 milyon Euro'luk maaşı.

BEKLENENİ BULAMADI

Kim Min-Jae'nin Alman devindeki macerası istediği gibi geçmezken Güney Koreli oyuncunun beklenenin altında performans göstermesi eleştirilerin odağı olmasına neden oldu.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 29 maçta süre alan Kim Min-Jae, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.