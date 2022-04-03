Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu dün vefat etti. Galatasaray'ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından acı haberi alan Aktürkoğlu, Kocaeli'ye geldi. Nezahat Aktürkoğlu için, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Tevfik Hoca Vakıf Cami'nde cenaze namazı kılındı.
Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.
KARAGÜMRÜK MAÇINDA SAKATLANDI
Dün oynanan VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinin 33. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Kerem, acılar içinde oyun alanının dışına çıkmıştı.
Oyuna devam edemeyen Kerem'i, Domenec Torrent teselli ederken yerine giren isim Emre Kılınç olmuştu.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı hakkında "Kerem’in pazartesi günü MR'ı çekilecek. Kasığında ağrısı olduğu için çıkardık. Durumu pazartesi günü netleşecek" şeklinde açıklama yapmıştı.