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Kerem Aktürkoğlu takımına güveniyor: Parken'de tarih yazmışlığımız var

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Kopenhag
Kerem Aktürkoğlu takımına güveniyor: Parkende tarih yazmışlığımız var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 23:56

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech açıklamalar yaptı.

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech, Manchester United maçı sonrası konuştu.

Maçın oyuncusu seçildiği için mutlu olduğunu söyleyen Hakim Ziyech, "Mutluyum. Bu tarz bir maçta 'maçın oyuncusu' seçildiğim için gurur duyuyorum. Bu tarz maçlarda oynamayı seviyorum. Bu tür maçlarda daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Parken'e final maçına gidiyoruz. Elimizden geleni ve gerekeni yapıp bu gruptan çıkmamız gerekiyor. Maça bakarsanız görürsünüz, taraftarımız bizi nasıl harika destekliyor. Atmosfer müthişti. Her maçta aynı atmosfer var." ifadelerini kullandı.

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"İNANILMAZ BİR GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTIK"

İyi bir geri dönüşe imza attıklarını kaydeden Kerem Aktürkoğlu, "Gerçekten inanılmaz bir geri dönüşe imza attık. 2-0'dan sonra geri dönmek, karakter koyabilmek çok önemliydi, değerliydi. Sonradan 3-1 oldu, yine yılmadık. Yine çevirdik. Sonuna kadar taşıdık. Mücadelemiz bitmedi. Son maçta da aynı mücadeleyle gruptan çıkan taraf olacağız." dedi.

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"YİNE TARİH YAZARIZ"

Kopenhag maçından istedikleri sonuçla ayrılabileceklerini belirten Kerem Aktürkoğlu, "Uzun zamandır bu golün hayalini kuruyordum. Talihsizlikler... Bir türlü olmuyordu. Bugünün geleceğini biliyordum. Anlamlı bir gol attım. Ziyech'in pası da çok güzeldi. Önemli olan burada yenilmememizdi. Parken'de tarih yazmışlığımız var. Yine yazarız. Buna inanıyoruz. Bu kaliteye sahibiz. Orada güzel oynayıp gruptan çıkacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Kopenhag

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