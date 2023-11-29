Galatasaray - Manchester United maçında kritik pozisyonlar! Gol iptal edildi ama...

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçta kritik hakem kararları vardı.

İlk olarak 15. dakikada McTominay’ın eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulunurken, İspanyol hakem Sanchez oyunu devam ettirdi. VAR, oyunun hemen başlatılmamasını istedi ve 1 dakika inceleme yapıldı. Ancak sonrasında oyunun devam etmesi kararı çıktı.

Karşılaşma 2-1 devam ederken Galatasaray, Mauro Icardi ile golü buldu ve skoru 2-2 yaptı.

Mauro Icardi'nin 43. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sarı kırmızılı takımın oyuncuları bu karara tepki gösterdi.

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KEREM AKTÜRKOĞLU BU SEZONKİ 6. GOLÜNÜ ATTI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile mücadele ederken sarı-kırmızıların 3. golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Müsabakanın 71. dakikasında sahneye çıkan Kerem ceza sahası sağ tarafından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-3’e getirdi.

İngiltere’de oynanan karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı. Aktürkoğlu, bu gollerin 3’ünü Süper Lig’de, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında, 1’ini de elemelerde attı.

Müsabakaya yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, 60. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna girdi.

HAKİM ZİYECH’TEN FRİKİKTEN 2 GOL



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde karşılaştığı Manchester United maçında sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Hakim Ziyech 2 gol attı. Ziyech'in müsabakanın 29. dakikasında kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Maçın 62. dakikasında yine frikikte topun başına geçen 30 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Süper Lig’de de 1 golü bulunan 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.

Müsabakaya 11’de başlayan Hakim Ziyech, 82. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.