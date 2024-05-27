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Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray'ı seviyorum ama çok kırıldım

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#Galatasaray#Muslera#Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu: Galatasarayı seviyorum ama çok kırıldım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 07:00

Geçen hafta 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçeliler’in derbi sonrasındaki kutlamalarına atıfta bulunan Fernando Muslera, şampiyonluktan dolayı takım arkadaşlarını ve teknik ekibi tebrik ederken, “Galatasaray kupa kazanır, maç değil. Günün sonunda hep beraber şampiyon olduk” dedi. Kerem Aktürkoğlu, “İnsan sevdiğine kırılırmış. Ben sevdiğime bu sezon fazla kırıldım. Ben Galatasaray’ı çok seviyorum. Üç sezondur istatistiksel olarak çok şey yapıyorum ama göz ardı ediliyor.” dedi.

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Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, kazandıkları şampiyonluk sonrası mutluluğunu dile getirirken, ezeli rakipleri Fenerbahçe’ye çarpıcı mesajlar yolladı. Şampiyonluktan dolayı takım arkadaşlarını ve teknik ekibi tebrik eden Uruguaylı kaleci, ”Günün sonunda hep beraber şampiyon olduk” diye konuştu. Sarı kırmızılı kulüpteki 17. kupasını kazandığını hatırlatan Muslera, geçen hafta 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe’nin derbi sonrasındaki kutlamalarına dikkat çekerek, “Burada 17 tane kupa kazandım. Galatasaray kupa kazanır, maç değil. 13 sezonda 17 kupa, 17 tane kupa. Kırılabilecek tüm rekorları kırdım” ifadelerini kullandı.

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BARIŞ ALPER: 11 AYDIR BU ANI BEKLİYORDUM

Sezonun son haftalarında skora yaptığı katkıyla Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz zorlu bir maratonu zirvede tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Genç yıldız, “Çok çalıştık, nereden baksanız 11 aydır bu anı bekliyorduk Hedefimiz buydu. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Okan hocama çok teşekkür ediyorum Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinç bambaşka. Şimdi eğlenme zamanı” dedi. Galatasaray formasıyla bu yıl 37 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper Yılmaz, 6 gol, 7 asist üretti. Birçok mevkide görev yapan genç futbolcu diğer kulvarlarda da 18 maçta daha forma giydi ve bunlarda 1 gol, 5 asist kaydetti.

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G.SARAY’I SEViYORUM AMA ÇOK KIRILDIM

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluğu kazandıkları Konya maçı sonrası gündem yaratacak açıklamalara imza attı. Sezon içinde yaşadığı bazı olaylar nedeniyle kırgın olduğunu açıkça ifade eden genç futbolcu, “Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Taraftara kırgınlık... İnsan sevdiğine kırılırmış. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Ben Galatasaray’ı çok seviyorum. Üç sezondur istatiksel olarak daha çok konuşulacak şeyler yapıyorum. İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor. Başarılı bir sezon geçirdim, kariyer sezonumu geçirdim. Her sene üst üste koyuyorum. Sevenlerimi mutlu ederim inşallah” diye konuştu.

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BÖYLESi DAHA GÜZEL OLDU

Kerem Aktürkoğlu, kazandıkları şampiyonluk için de şunları söyledi: “Hak edilmiş bir şampiyonluk. Üzerine basarak söyleyelim. Hafta boyunca hem camia hem takım biraz etkilenmişti. Evimizde istediğimiz bir şampiyonluk vardı. Böylesi daha güzel oldu. Galatasaray umutları yine yeşertti, onlar için de sonlandırdı. Çok daha anlamlı oldu.”

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#Galatasaray#Muslera#Kerem Aktürkoğlu

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