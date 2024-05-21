Kenan Yıldız, İtalya'yı sallamaya devam ediyor! Juventus'a hayat verdi, EURO 2024 öncesi heyecanlandırdı...

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Juventus'un bu sezon A takıma çıkardığı Kenan Yıldız, kariyerindeki hızlı başlangıcı devam ettirerek tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Son olarak 3-3 sonuçlanan Bologna deplasmanında fileleri havalandıran milli oyuncu, performansıyla parmak ısırttı.

Kenan Yıldız, 3-0 geriye düştükleri maçta takımının son golünü atarak 1 puanı kazandırdı.

Rakibin savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza yayına ilerleyen Kenan, sert şutunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu golle maçta eşitlik sağlanırken, karşılaşma da 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Milli futbolcu bu sezon ligdeki 2. golüne ulaştı

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İLK SEZONUNDAN 31 RESMİ MAÇ

Bu sezon Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri yönetiminde kariyerinin ilk sezonunu geçiren Kenan Yıldız, Serie A'da 26 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Ayrıca, İtalya Kupası'nda 5 maçta 2 gol atan Yıldız, toplamda iki kulvarda 968 dakika sahada kaldı.

MİLLİ TAKIMI DA BOŞ GEÇMEDİ

Vincenzo Montella'nın Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörlüğüne geçmesiyle birlikte A Milli Takım'da kendine yer bulan genç yıldız, çıktığı ikinci milli maçında Almanya ile oynanan hazırlık maçında attığı golle milli kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. Bu gol, aynı zamanda Yıldız'ın kariyerindeki ilk profesyonel gol olarak kayıtlara geçti.

KENAN YILDIZ'DAN İLK KUPA

Kenan Yıldız, İtalya Kupası'nda Juventus'un Atalanta'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte kariyerinin ilk kupasını kazanma başarısını gösterdi. Genç yıldız, finalde 69. dakikada Federico Chiesa'nın yerine oyuna dahil olmuştu.