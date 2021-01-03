Kazanın üzerinden tam 8 sene geçti! Michael Schumacher...

Spor Arena Detay | Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor. Schumacher, bugün ise 52 yaşına girdi ve hala tarihin gelmiş geçmiş en pilotları arasında yer almaya devam ediyor. Öyle de devam edecek...

Schumacher'in 52. yaşına girdiği bu günde Alman pilotun başarıları, rekorları, kaza sonrası durumu ve son sağlık açıklamalarını değerlendirdik.

1992'DE İLK ZAFER

Formula 1'de yarışmaya 1991 yılında Jordan takımında başlayan Schumacher, bir yıl sonra Benetton Formula takımıyla anlaşmış, aynı sezonda 1992'de kariyerinin ilk yarışını kazanmıştı. 1994 ve 1995 yıllarında Benetton ile kazandığı iki şampiyonluğun ardından 1996 sezonunda efsanesi olacağı Ferrari koltuğuna oturmuştu.

KIRILMADIK REKOR BIRAKMADI

2000-2004 arasında 5 şampiyonluk yaşayan efsane pilot; en çok şampiyon olan pilot, en çok yarış kazanan pilot, en hızlı turu atan pilot, en çok pole pozisyonu kazanan pilot, bir sezonda en çok yarış kazanan pilot, bir sezonda tüm yarışlarda podyuma çıkan ilk pilot gibi sayısız rekorun sahibi olmuştu.

2010-12 yılları arasında Mercedes'te yarışan Schumacher, 2012 Brezilya Grand Prix'inde Formula 1 kariyerine son vererek emekli olmuştu.

2013'TE TALİHSİZ KAZA...

2013'te ise o talihsiz olay... Yılbaşı tatilini ailesi ile geçirmek için gittiği Alp Dağları'nda kayak yaparken büyük bir kaza geçiren efsane pilot, talihsiz kayak kazasının ardından komaya girmişti. Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Michael Schumacher'in sağlık durumu ise adeta bir sır gibi saklanıyor. Konuyla ilgili olarak ailesi tarafından ''Michael'ın sağlığı halka açık bir konu değil ve bu nedenle bu konuda yorum yapmayacağız'' açıklaması gelmişti. Almanya'dan gelen haberlerde ise kök hücre tedavisi yapıldığı iddia edilmişti.

''BİRLİKTE YARIŞ İZLİYORUZ''

Michael Schumacher'in yarıştığı dönem Ferrari'nin patronu olan, şu anda ise FIA başkanlığı görevini yürüten Jean Todt, yakın arakdaşı Schumacher hakkında "Michael ailesi ve doktorlarıyla birlikte savaşmaya devam ediyor. Onu evinde sık sık ziyaret ediyorum. Birlikte televizyon izliyoruz. Bazen yarış günlerine denk gelirsek birlikte yarış izliyoruz." sözlerini kullanmıştı.

Alman pilot hakkında birçok olumsuz haber çıksa da Todt, ''Schumacher ile ilgili çıkan kötü, umutsuz haberlerin farkındayım. Durumuyla ilgili çok fazla detay veremem. Ailesi gizliliğe çok önem veriyor. Savaşmaya devam ettiğini söyleyebilirim.'' demişti.

EŞİ CORINNA'DAN AÇIKLAMA

Büyük efsanenin eşi Corinna Schumacher ise ''Büyük şeyler, küçük adımlarla başlar. Birçok küçük parça, büyük bir mozaik haline gelebilir. Birlikte ne kadar güçlü olursak, birbirimizi ne kadar cesaretlendirirsek tedavi o kadar kolay olur.'' diyerek Schumacher hayranlarına seslenmişti.

KAHRAMAN, EŞSİZ, UNUTULMAZ, EFSANE...

Michael Schumacher artık 52 yaşında ve komada olmasının ardından tam 8 sene geçti. Birçok pilotun kahramanı, eşsiz, unutulmaz, efsane bir pilottan bahsediyoruz. Hayatta olduğu sürece ondan ümit hiçbir zaman kesilmeyecek... Mutlu yıllar Michael Schumacher!