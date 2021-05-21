MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar için Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer yarışında
GeriFutbol Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar için Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer yarışında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)
Haber Giriş: 21.05.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar için Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer yarışında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar için Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer yarışında

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Doğan Alemdar (18) ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği öğrenildi.

Hes Kablo Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, ligin 12'nci haftasında takımın birinci kalecisi Silviu Lung ve ikinci kalecisi İsmail Çipe'nin sakatlanmasının ardından kaleyi devraldı.

Oynadığı ilk maçtan itibaren iyi performans sergileyen genç eldiven, 2 maç dışında lig sona erene kadar takımın kalesini korudu.

Bu sezon 29 maçta forma giyen Doğan Alemdar, 2'si penaltı olmak üzere 90 kurtarış yaparken, kalesinde 35 gol gördü. Sarı kırmızılı takımın kalecisi 9 maçta ise, kalesini gole kapadı.

Doğan'ın başarılı performansı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dikkatini çekti.

Galatasaray, Alpaslan Öztürk transferini bitirdi Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...
Galatasaray, Alpaslan Öztürk transferini bitirdi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

İki ezeli rakibin Kayserisporlu yöneticileri arayarak genç eldivenin durumunu sordukları öğrenildi. Doğan Alemdar'ın takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kayserisporun genç kalecisi Doğan Alemdar için Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer yarışında

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi