Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Kayserispor'da transfer zirvesi! Onur Bulut'un menajeri...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Onur Bulut#Kayserispor
Kayserisporda transfer zirvesi Onur Bulutun menajeri...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 19:41

Kayserispor'un milli futbolcusu Onur Bulut'un menajeri Cengiz Erten Kayseri'ye geldi. Başkan Ali Çamlı "Onur Bulut ile sorun yok" derken tesislerde Onur'un durumu ile ilgili görüşme gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Kayserisporlu Onur Bulut'un menajeri Cengiz Erten, Kayseri'ye geldi ve Türkiye Kupası maçını başkan Ali Çamlı ile birlikte izledi. İkili, stat çıkışında Onur Bulut ile ilgili yöneltilen sorulara da cevap verdi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, daha önce görüştükleri Onur Bulut ile ilgili bir sıkıntı olmadığını tekrar ederken, imzaların an meselesi olduğuna işaret etti.

Onur'un menajeri Cengiz Erten de, bir görüşme yapacaklarını ve sonrasında başkan Ali Çamlı'nın gerekli açıklamaları yapacağını kaydetti.

Gözden Kaçmasın

Gaziantep FK, Bolusporu 3 golle devirerek turladıGaziantep FK, Boluspor'u 3 golle devirerek turladıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Onur Bulut#Kayserispor

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki
Türk bilim insanlarından umut verici keşif Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

Türk bilim insanlarından umut verici keşif! Çevre kirliliğine karşı savaşta silah olabilecek yeni bir bakteri bulundu | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık