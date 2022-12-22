Gaziantep FK, Boluspor'u 3 golle devirerek turladı

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Ziraat Türkiye Kupası 5inci Tur maçında sahasında Boluspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
16’ncı dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Maximin şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Furkan Soylapin sert şutu üstten auta çıktı.
17nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Veliunun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovicin gelişine vuruşu yandan auta gitti.
19uncu dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında Figueiredonun pasıyla topla buluştuktan sonra çalımlarla ceza sahasına giren Maximin sert şutu direkten auta çıktı.
24üncü dakikada gelişen Boluspor atağonda Merihin ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Mustafa Burak kurtardı.
40ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Veliunun sağ çaprazdan kaleye şutunda topun Batuhanın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
41inci dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Maximin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
65inci dakikada Gaziantep FKda sağ köşeden Maximin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrulun kafa vuruşu filelere gitti: 2-0.
86ncı dakikada orta alandan gelişen Boluspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bregunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1
90+4’üncü dakikada Gaziantep FK’nın kontra atağında topu sürükleyen Merkel’in ara pasında topla buluşan Markovic’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Gaziantep FK bir üst tura yükseldi.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay
Gaziantep FK: Mustafa Burak - Halil İbrahim Pehlivan, Tosça, Ertuğrul Ersoy (Dk. 70 Markovic), Kitsiou, Jevtovic, Furkan Soyalp (Dk. 70 Merkel), Veliu (Dk. 58 Sagal), Mustafa Eskihellaç (Dk. 87 Mirza Cihan), Maxim, Figueiredo
DYOREX Boluspor: Selmani - Mehmet Zahit, Oulare, Posmac (Dk. 66 Landel), Batuhan İşçiler (Dk. 80 Ensar Bilir), Eray Ataseven (Dk. 66 Ercan Yazıcı), Yameogo, Erdem Can (Dk. 46 Bregu), Burak Aslan, Melih Okutan (Dk. 46 Arda Köksal), Ozan Papaker
GOLLER: Dk. (P) 41 Maxim, Dk. 65 Ertuğrul, Dk. 90+4 Markovic (Gaziantep FK), Dk. 86 Bregu (Boluspor)
SARI KARTLAR: Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK), Batuhan (Boluspor)