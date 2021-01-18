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Futbol
İHA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da transfer tahtası açıldı! Başkan Gözbaşı'dan 1.5 milyon euroluk ödeme....

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Kayserispor'da transfer tahtası açıldı! Başkan Gözbaşı'dan 1.5 milyon euroluk ödeme....
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Hes Kablo Kayserispor'un transfer tahtası açıldı. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı 1,5 milyon euro ödeme gerçekleştirerek transfer tahtasını aktif hale getirdi.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, 2021 yılında hedeflerine ulaşabilmek için kolları sıvadı.

2020-2021 futbol sezonunda geride kalan haftalarda hakem hataları, futbolcu sakatlıkları, ekonomik sıkıntılar içerisinde zor günler geçiren sarı-kırmızılılar, 2021 yılında bunlardan kurtulup başarılı bir dönem geçirmek istiyor.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 2021 yılında başarıla ulaşan bir takım oluşturmak için kolları sıvadı. İlk olarak ekonomik sıkıntılardan ötürü kapalı olan transfer tahtası aktif hale getirildi.

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Alacaklarının ödenmemesinden ötürü TFF ve FIFA nezrinde girişimde bulunan futbolcular, menajerleri ve kulüplerle görüşerek indirim gerçekleştiren ve bunları da yapılandıran başkan Gözbaşı 1,5 milyon euroya yakın da bir ödeme yaptı.

Kayserispor'a direkt katkı sağlayacak oyuncuları transfer etmenin gayreti içerisinde olan ve Uğur Demirok ile Antun Maglica ile anlaşan başkan Gözbaşı, geçtiğimiz günlerde de "Kayserispor'umuzun gerçek taraftarları, transfer tahtamızın bütün ödemelerini yaptık, merak etmeyin. Geçmiş de temizlenecek, özlenen Kayserispor'a da kavuşulacak. Herkes üzerine düşeni yapar, kuşkumuz yok. Pozitif olalım. Bu kulüp hepimizin" açıklaması yapmıştı.

 

Kayserisporda transfer tahtası açıldı Başkan Gözbaşıdan 1.5 milyon euroluk ödeme....

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