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Futbol
DHA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Menemensporlu Furkan Bayır ve Murat Elkatmış'a Kayserispor kancası

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Menemensporlu Furkan Bayır ve Murat Elkatmış'a Kayserispor kancası
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TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un iki genç oyuncusuna Süper Lig'den kanca geldi. Sarı-lacivertlilerin altyapıdan yetiştirip vitrine çıkardığı stoper Furkan Bayır ve forvet Murat Elkatmış için Hes Kablo Kayserispor'un devreye girdiği öğrenildi.

Yapılan görüşmelerde Menemenspor'un iki oyuncuya karşılık 2.5 milyon TL bonservis bedeli istediği ve pazarlıkların sürdüğü vurgulandı.

Dış transferde Niğde Anadolu FK'dan orta saha Berkay Samancı ile Manisaspor'dan Cevdat Enes'i kadrosuna dahil eden İzmir ekibinde takımın ikinci kalecisi Amir, Serik Belediyespor'a gitti.

Menemensporlu Furkan Bayır ve Murat Elkatmışa Kayserispor kancası

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