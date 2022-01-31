Kayserispor'da Mert Çetin ilk 11'e! Rakip Hatayspor...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
72 milyar liralık döviz bozduruldu Kur korumalı mevduat 225 milyar liraya ulaştı72 milyar liralık döviz bozduruldu! Kur korumalı mevduat 225 milyar liraya ulaştı#Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
4üncü aşıya gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu Omicrondan kaç ay koruyacak'4'üncü aşıya gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
Bakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandıBakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı!#Bakan Koca
Pınar Hanımın Atadede çetesi 5 milyon TLlik vurgunPınar Hanım'ın Atadede çetesi! 5 milyon TL'lik vurgun#FETÖ
Gözler bugünkü Kabine’deGözler bugünkü Kabine’de#Kabine Toplantısı
Önce şaka sandı ama... Yıkıldılar Acı haberÖnce şaka sandı ama... Yıkıldılar! Acı haber#Elektrik
Ankarada yoğun kar: Beyaza büründü 46 kent alarmdaAnkara'da yoğun kar: Beyaza büründü! 46 kent alarmda#Meteoroloji
İsraile büyük şok... Tarihi zirvede panik dolu anlarİsrail'e büyük şok... Tarihi zirvede panik dolu anlar#İsrail
İngiltere bu iddia ile çalkalanıyor... Aşı karşıtları kazandıİngiltere bu iddia ile çalkalanıyor... 'Aşı karşıtları kazandı'#Kovid Aşısı
Yeni kaleci gece yarısı İstanbulda Hakkındaki rapor ve Muslera & Burki gerçeği...Yeni kaleci gece yarısı İstanbul'da! Hakkındaki rapor ve Muslera & Burki gerçeği...#Inaki Pena
Bebek geliyorBebek geliyor!#Aleyna Tilki
Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlarOldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar#Sosyal Medya
Türk kaptan can verdi Çinin Covid-19 inadıTürk kaptan can verdi! Çin'in Covid-19 inadı#Çin
Atina’yı ayağına getirdiAtina’yı ayağına getirdi#Umut Evirgen
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kayserispor'da Mert Çetin ilk 11'e! Rakip Hatayspor...

#Süper Lig#Kayserispor#Mert Çetin
Kayserisporda Mert Çetin ilk 11e Rakip Hatayspor...

Kayserispor'un ara transferde kadrosuna kattığı Mert Çetin, Hatayspor maçında forma giyecek.

Haberin Devamı

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mert Çetin, Hatayspor maçında ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecek.

Majid Hosseini'nin Covid19 testinin pozitif çıkmasından ötürü çalışmalara katılamadığı haftada teknik direktör Hikmet Karaman, Hatayspor maçında stoper mevkiinde formayı Mert Çetin'e verecek.

Mert Çetin, Antalya'nın Belek kentinde gerçekleştirilen kamp çalışmalarında hırsı ile dikkatleri üzerine çekerken, Cuma günü Kadir Has Stadı'ndaki maçta oynayacak olmanın heyecanı içerisinde.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Kayserispor#Mert Çetin

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz