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GeriFutbol Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 21:59 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!

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Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yapıldı. Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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