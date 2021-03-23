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Futbol
İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-
Haber Giriş: 23.03.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Kayserispor'da Campanharo sezonu kapattı

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Son Dakika: Kayserispor'da Campanharo sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo (28), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sezonu kapattığını açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor’un deneyimli futbolcusu Gustavo Campanharo, ligin 26’ncı haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sağ dizinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Dizinde eklem içi ödem oluşan Campanharo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sezonu kapattığını söyledi. Üzgün olduğunu belirten Campanharo, "Benim için sezonun sona ermesi üzücü ama hepinizden gelen destek için çok memnunum. Kayseri artık benim evim. Her zamankinden daha güçlü olacağım. Şimdi Süper Lig'de en iyi sonuçlar için tezahürat yapan bir taraftar olacağım. Herkese teşekkürler" dedi.

Brezilyalı futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile 24 lig maçında forma giyerek, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

Son Dakika: Kayserisporda Campanharo sezonu kapattı

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