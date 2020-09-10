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GeriFutbol Kayserispor'da bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Kayserispor'da bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "9 Eylül 2020'de futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde 1 idari personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Personelimizin izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, dün de 1 personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kayserisporda bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

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